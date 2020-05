Dramma in stazione: donna travolta e uccisa dal treno Da chiarire la dinamica: la donna era sulla banchina

Dramma alla stazione di Recale, dove una donna è stata travolta e uccisa da un treno in transito. La donna, di 41 anni, non italiana e residente a San Prisco, era in bici sulla banchina quando il convoglio l'ha centrata in pieno: sul posto sono arrivate due ambulanze oltre alla polizia ma non c'è stato nulla da fare. Da chiarire la dinamica dell'incidente (in una stazione dove non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo): la polizia sta eseguendo i rilievi del caso mentre il traffico ferroviario è stato bloccato.