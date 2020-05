Rosa, travolta e uccisa dal treno: lascia tre figli Aveva 51 anni: era in sella alla sua bici. Forse non si è accorta dell'arrivo del treno

Si chiamava Rosa, era italiana, aveva 51anni e tre figli la donna travolta dal Treno ieri, mentre era in bici. La donna era entrata in stazione per risparmiare strada, tagliando per immettersi su una strada che le avrebbe consentito di risparmiare un paio di chilometri in bici per tornare a casa. Forse non si è accorta dell'arrivo del treno merci, che l'ha travolta uccidendola. Una fatalità.

E' accaduto nella stazione di Recale: a nulla erano valsi i tentativi di salvarla da parte di medici e paramedici delle due ambulanze accorse sul posto. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati, anche attraverso i social, ai suoi familiari.