Ragazzino scompare da casa: "Mi hanno rapito" Ritrovato in serata, ha detto di essere stato portato in una casa abbandonata e rapinato

Apprensione ieri a Teano per un ragazzino di 16 anni che era scomparso da casa. Si erano perse le sue tracce dalla mattinata: era uscito e sarebbe dovuto rientrare a casa per pranzo, ma dopo minuti di attesa, poi diventati ore,i familiari hanno deciso che quell'assenza non era un ritardo e preoccupati hanno fatto scattare l'allarme.

Subito sono andati dai carabinieri per fare denuncia di scomparsa e sono partite le ricerche, verificando se il 16enne si fosse allontanato in treno alla volta di altri centri.

In serata però il ragazzo è stato ritrovato in periferia e il suo racconto aggiunge tinte di giallo alla vicenda: ha dichiarato di essere stato rapito e portato in un casolare abbandonato, poi rapinato dei soldi e di altro che aveva con sé, per poi riuscire a liberarsi e scappare alla volta della strada provinciale.

Un racconto che è al vaglio delle forze dell'ordine.