Mascherine e tute anti-covid non sicure: fabbrica sequestrata False etichette made in Italy: denunciato il titolare, un pakistano

Una fabbrica abusiva per il confezionamento di mascherine, camice e tute anti-virali è stata sequestrata dalla guardia di finanza a Succivo, nel Casertano. I militari hanno sequestrato oltre ai macchinari quattromila mascherine ritenute non sicure e 10mila false etichette "made in Italy". Il titolare della fabbrica, un pakistano di 53 anni, è stato denunciato e multato per violazione della normativa di sicurezza anti Covid-19. Altri cinque immigrati pakistani trovati al lavoro sono stati sanzionati.