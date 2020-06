"Poliziotti inquisiti e criminali vittime" Maccari (Fsp): "Specchio di un paese al contrario"

"Inquisiti i poliziotti e vittimizzati i criminali. È lo specchio di un Paese al contrario, dove si pensa a tutelare il delinquente a scapito di chi veste la divisa per garantire legalità e sicurezza. Sono disgustato".

È il commento di Franco Maccari V. Presidente Nazionale del Sindacato di Polizia (Fsp), in merito alla vicenda di Santa Maria Capua Vetere che vede coinvolti agenti di polizia penitenziaria accusati di aver usato violenza nei confronti dei detenuti, durante una rivolta lo scorso aprile.

"Poliziotti fatti passare per violenti torturatori e detenuti beatificati. Non potevamo cadere più in basso. Ancora oggi - prosegue Maccari - chi di dovere non ha capito che abbiamo bisogno di telecamere per documentare in trasparenza quanto avviene in servizio.

Esprimo la mia solidarietà agli Agenti della Polizia Penitenziaria che hanno rischiato la loro incolumità per ristabilire l'ordine. Attendo (!!) - conclude - provvedimenti giudiziari avverso i detenuti che lo scorso aprile hanno creato i disordini. Oppure facciamo due pesi e due misure?"