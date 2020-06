Rivolta in carcere: agente ferito alla testa Ferito dai detenuti. Insorge Lega: "Stato non può arrendersi a delinquenti"

E' stato ferito alla testa dopo i disordini scoppiati ieri nel carcere di Santa Maria Capia Vetere un poliziotto penitenziario. Per lui è stato necessario il ricovero presso l'ospedale locale Sant'Anna e San Sebastiano, da dove poi è stato dimesso. ”Inaccettabili violenze contro la Polizia penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a Caserta. È necessario il trasferimento immediato dei detenuti che avevano denunciato gli agenti e che hanno organizzato le rivolte. È necessario il potenziamento dell’organico della Polizia penitenziaria per garantire dignità e condizioni di lavoro adeguate. Basta con lo Stato che si arrende ai delinquenti, come successo con le rivolte e le scarcerazioni, basta con i silenzi del ministro Bonafede. La Lega segue e seguirà con attenzione la vicenda: cerchiamo soluzioni’‘. Lo dice il deputato Nicola Molteni, commissario regionale della Lega in Campania e responsabile del dipartimento Giustizia del partito.