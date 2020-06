Tragedia in paese: giovane giostraio muore folgorato Era al lavoro quando una forte scarica elettrica l'ha colpito, non lasciandogli scampo

Tragedia a Marcianise, dove oggi un ragazzo di 23anni, un giostraio è morto folgorato nel luna park di Recale. Era accatto a un quadro elettrico quando è stato attraversato da una scossa molto forte: subito ha perso i sensi, probabilmente morendo sul colpo. I familiari lo hanno portato in ospedale a Marcianise, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo. Non è chiara la dinamica dell'incidente e come il giovane sia venuto in contatto con l'elettricità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica dell'incidente.