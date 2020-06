Asintomatici e inconsapevoli: ecco i nuovi casi covid Persone arrivano in ospedale per altre esigenze e scoprono di essere positive

Un caso nel Sannio, un altro a Caserta: persone che si recano in ospedale per urgenze e scoprono di essere positivi al covid e del tutto asintomatici. E' una circostanza che accade spesso negli ultimi giorni in Campania: a Caserta, Sessa Aurunca per la precisione, una donna è arrivata per partorire all'ospedale locale, il San Rocco, ma è risultata positiva al tampone per la ricerca del covid 19.

La ragazza, una trentenne residente a Mondragone, non ha avuto problemi, dando alla luce tranquillamente il suo bimbo, ma è emersa la sua positività totalmente asintomatica, al coronavirus. Entrambi sono stati trasferiti al Cotugno di Napoli.

Nel Sannio invece com'è noto, sorte simile è toccata ad un paziente che necessitava di cure neurochirurgiche, e che dopo due tamponi risultati negativi ed essere stato sistemato in reparto è risultato positivo al tampone, anche in questo caso da asintomatico totale.

E' dunque evidente da un lato che il virus circola ancora e, cosa più subdola, nella totale inconsapevolezza di chi ne è vettore, dall'altro essendo i nuovi casi totalmente asintomatici appare evidente anche che a livello clinico il virus sembra assai meno “violento” rispetto ai mesi invernali.