Gli mozzano le dita e lo abbandonano fuori dalla clinica Forse un regolamento di conti: 45enne scaricato forse da chi gli ha tagliato le dita

Episodio sconcertante in mattinata a Maddaloni. Un uomo di 45 anni, originario della provincia di Napoli, è stato scaricato accanto alla clinica San Michele con le dita amputate. Da quanto si apprende potrebbero essergli state mozzate volontariamente, da rivali, forse per “punizione”. Immediatamente il personale medico ha allertato le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per comprendere cosa sia accaduto. Si lavora anche sulle immagini di sorveglianza della clinica, perché tra le ipotesi è che l'uomo sia stato scaricato proprio dalle persone che gli hanno mozzato le dita.