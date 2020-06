Mondragone, l’esercito presidia la zona rossa Borrelli: "Bisogna ripristinare l’ordine e salvaguardare la sicurezza di tutti i cittadini"

E’ in prima linea l’esercito, richiesto dal Governatore De Luca al Ministro degli Interni Lamorgese, a Mondragone per tenere sotto controllo i disordini e la situazione della zona rossa dell’area dei palazzi ex Cirio.

“E’ assolutamente necessario che la situazione di Mondragone venga messa sotto controllo, sono successi sin troppi disordini e si rischia fortemente di far aumentare i contagi. Le forze dell’ordine e l’esercito devono reprimere i disordini, serve da parte loro il massimo rigore e determinazione affinché i decreti restrittivi emessi dalla Regione Campania vengano rispettati e la cittadinanza possa essere messa in sicurezza.

Non credo che siano state fatte delle discriminazioni contro la comunità bulgara ma tutti devono rispettare le regole, a maggior ragione se si tratta di salvaguardare la propria e l’altrui salute.

Per quelle persone che si trovano in condizioni economiche di difficoltà, non potendo ora neanche lavorare, le istituzioni dovranno provvedere alla loro sopravvivenza inviando loro beni di prima necessita.”- sono state le parole del Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli."