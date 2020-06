Ruba gasolio da un camion: arrestato Lo hanno sorpreso proprio mentre asportava il carburante

Beccato mentre rubava gasolio da un camion e arrestato. Si tratta di un 45enne di Sant'Agata De Goti, arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni.

L'uomo è stato sorpreso dai militari dell'Arma in via Forche Caudine, mentre, con l’utilizzo di una pompa ed un tubo in plastica, stava estraendo il gasolio contenuto nel serbatoio di un autocarro regolarmente chiuso e parcheggiato in uno spazio lungo detta via. Sul posto sono state altresì rinvenute dieci taniche, ulteriori due pompe e un cacciavite, il tutto sottoposto a sequestro. L'uomo è stato portato nelle camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità giudiziaria.