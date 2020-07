Brucia Cupa Fasani nel casertano: è caccia ai piromani L'estate e gli incendi in Campania

Si è temuto anche per alcune abitazioni questa volta. I vigili del fuoco hanno evitato il peggio grazie al loro tempestivo intervento. Un vasto incendio ha tenuto con il fiato sospeso ieri sera gli abitanti di Sessa Aurunca. Le fiamme, con ogni probabilità alimentate da piromani hanno interessato una vasta area, per lo più vegetazione lungo la strada provinciale 80 Cupa Fasani. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi residenti. In campo la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano. L'incendio grazie ai caschi rossi è stato in poco tempo circoscritto. Ora si provvederà alla messa in sicurezza e bonifica della zona. Analoghi incendi nelle ultime ore anche in altre zone del casertano. Un'azione quella dei piromani che non risparmia nessuna provincia in Campania.