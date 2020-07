Arsenale in casa scoperto dai carabinieri: arrestato Si indaga dopo il ritrovamento il un'abitazione di Santa Maria Capua Vetere

Un enorme quantità di armi, di vario tipo è stata rinvenuta all'interno di un'abitazione a Santa Maria Capua Vetere. La scoperta è stata fatta nel corso di un blitz da parte dei carabinieri di Capua. Un vero e proprio arsenale in casa. Si tratta di fucili, pistole, migliaia di proiettili, pugnali, sciabole ed altro ancora. Le manette sono scattate ai polsi di un 63enne. L’uomo dovrà ora rispondere di detenzione di armi e munizioni da guerra, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e non si escludono ulteriori sviluppi importanti.