Covid: Badante dell'est positiva contagia anziano e familiari 6 casi, nuovo focolaio la donna è stata trasferita al covid hospital dopo problemi respiratori.

Occhi puntati sull'Alto Casertano, dove nelle ultime ore sono diversi i casi che si sono registrati. E' Conca della Campania, paesino di 1200 abitanti a pochi chilometri dal confine col Lazio, l'epicentro dei contagi. Tutto sarebbe partito da una badante dell'Est, che dopo aver contratto il virus ha contagiato l'anziano che aveva in carico, diffondendo poi il covid anche tra i familiari.

Dopo che sono venuti fuori sei casi nel piccolo centro il sindaco David Simone è corso ai ripari, sospendendo d'urgenza la fiera settimanale che era prevista per oggi, e comunicando che già 15 persone sono state poste in quarantena, e che si attendono i risultati di 7 tamponi. La badante intanto dopo aver accusato problemi respiratori è stata portata al covid hospital di Maddaloni, sarebbero asintomatici gli altri contagiati.

Intanto il sindaco afferma: “ primo atto è stato quello della sospensione del mercato settimanale, poi ho invitato i proprietari delle attività commerciali ad effettuare la sanificazione dei locali. Ai cittadini ho ricordato l’obbligo di utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi e a mantenere il distanziamento sociale. Naturalmente ho già preso contatti con l’Unità di crisi regionale, con la Protezione civile e la direzione dell’Asl. Noi stiamo monitorando in modo assiduo la situazione con le autorità. Vinceremo anche questa battaglia”.