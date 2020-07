Nuovo caso covid in paese. Il sindaco: "Quasi asintomatico" Isolamento domiciliare per chi ha avuto contatti con la persona

Occhi puntati anche nel casertano, dove sono diversi i contagi emersi negli ultimi giorni. Un nuovo caso arriva da Carinola, ed è il sindaco Antonio Russo a informare i concittadini: ““Mi corre l’obbligo di informarvi di una nuova positività nel nostro Comune, ma anche di far presente che la persona in questione è residente a Carinola centro e non presenta sintomi importanti.”

“Si precisa altresì che è stato disposto l’isolamento domiciliare per coloro che hanno avuto contatti con la persona risultata positiva al covis-19. L’intera amministrazione è vicina alle persone attualmente positive e invita la popolazione a rispettare le regole imposte al fin di evitare il contagio.”