Covid, 7 positivi tra gli immigrati di un centro accoglienza A darne comunicazione il vicesindaco Fraia. La struttura ospita 50 richiedenti asilo

Nuovi casi di Coronavirus a Villa Literno. Sette persone, in un centro di accoglienza per immigrati, sono risultate positive al Covid.

Su tutti gli ospiti sono stati effettuati dei test rapidi. Dei 50 totali, 29 hanno avuto esito positivo, dunque, sottoposti ad ulteriore verifica mediante tampone.

Il vice-sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia, ha spiegato che il centro accoglienza "ospita 50 cittadini extra-comunitari con diritto di asilo politico e si trova in via Delle Dune. L'assessore Raffaela Ucciero ha subito predisposto e firmato una ordinanza che obbliga alla quarantena per 15 giorni gli ospiti del centro che in questo momento si trova sotto sorveglianza h24 delle forze dell'ordine e dell'Esercito, e si sta procedendo per gli ulteriori accertamenti sanitari". Secondo l'Asl la situazione sarebbe circoscritta.

“Allo stato attuale, 7 tamponi sono risultati positivi al Covid. Ho immediatamente attivato la task force del comune e avvisato l’Assessora Raffaella Ucciero. Sono stati allertati carabinieri, polizia locale e prefettura. Questi ultimi si sono messi in azione per la messa in sicurezza della struttura e dei suoi ospiti" ha dichiarato il vicesindaco.

Il centro, sito in via delle Dune nei pressi dell’idrovora è costantemente monitorato.

“Ringrazio i Carabinieri, diretti dal maresciallo Gallo, il comandante di Polizia locale, nonché il C.O.C di Villa Literno. Non da ultimo l’Assessora Raffaella Ucciero per la disponibilità. Chiedo ai cittadini di stare tranquilli e di non lasciarsi andare ad allarmismi. Attenetevi alle comunicazioni ufficiali. Stiamo facendo tutto il necessario per contenere la situazione che, ad ora, è sotto controllo” conclude il vicesindaco Fraia.