Rogo di rifiuti in un terreno: denunciato un uomo Sequestrata inoltre una segheria

Cumuli di rifiuti in fiamme in un fondo agricolo, i carabinieri della Forestale di Marcianise sequestrano una segheria. I militari hanno notato del fumo levarsi da un fondo agricolo a Via Ponteselice, a Macerata Campania e poi un uomo che era a poca distanza dal rogo. Dopo l'ispezione sono stati chiamati i vigili del fuoco di Marcianise che sono giunti sul posto ed hanno dato inizio alle operazioni di spegnimento del grosso cumulo in fiamme.

Il cumulo di rifiuti speciali e' stato smosso tramite un escavatore, al fine di rendere le operazioni di spegnimento più incisive, nonché per procedere ad un’ispezione visiva, congiuntamente al personale dell’Arpac. intervenuto sul posto, constatando che lo stesso del volume di circa 80 mc era costituito da rifiuti lignei, trucioli, frammisto a terreno e a residui di propilene, nonché da alcuni frammenti plastici.

Si è proceduto, quindi, sempre congiuntamente all’Arpac. di Caserta, a verificare il capannone adiacente il cumulo di rifiuti in fiamme, nel quale è risultata allestita una segheria con due seghe a nastro ed una a nastro centauro. Il titolare dell’impresa artigiana non è stato in grado di fornire alcun atto autorizzativo per quanto attiene le emissioni in atmosfera prodotte dalle macchine per la lavorazione del legno. Sempre all’interno del capannone sono stati inoltre rinvenuti numerosi big bags da un metro cubo cadauno contenenti segatura ed altri imballaggi metallici di rifiuti speciali pericolosi, oltre a diversi quintali di legno, in parte vergine ed in parte già depezzato e cumuli di trucioli, trattati con solventi, che erano contenuti in sacchi in propilene.

I militari hanno proceduto a sottoporre a sequestro il fondo ove era stoccato il cumulo di rifiuti speciali dato alle fiamme e l’immobile contenente la falegnameria, denunciando il titolare dell’attività artigianale per combustione illecita di rifiuti speciali; gestione illecita di rifiuti speciali; utilizzo di macchine per la lavorazione del legno in assenza dell’autorizzazione nei riguardi delle emissioni in atmosfera.