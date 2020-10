Violento incidente nella notte: grave un ragazzo Tre giovani viaggiavano su una Bmw che si è schiantata in zona Ponti della Valle

Grave incidente nella notte in zona Ponti della Valle di Maddaloni, con tre ragazzi che viaggiavano a bordo di una Bmw feriti in maniera seria dopo una violenta carambola.

L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte sulla provinciale 335: i ragazzi in Bmw, provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Uno di loro, un 24enne, è stato medicato sul posto visto che le se ferite non erano gravi, mentre un 23enne di Marano è stato trasportato al San Pio di Benevento in ambulanza. E' in gravi condizioni. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.