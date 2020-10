Proteste in piazza contro De Luca anche a Caserta E intanto sale l'elenco dei contagi in molti comuni, tra i positivi ci sono bambini

Un centinaio di commercianti in piazza a protestare contro il coprifuoco imposto dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Serata ad alta tensione anche a Caserta ma senza incidenti rispetto alla guerriglia di Napoli. “Distruggete il Virus non il nostro lavoro” titola uno recita striscione affisso in piazza. Aumentano intanto i contagi e le vittime. Ad San Cipriano la situazione si fa sempre più critica. L'ultimo bilancio è di un morto e 106 positivi. Così il sindaco Vincenzo Caterino: “A malincuore devo comunicarvi che un altro nostro concittadino è rimasto vittima del virus, esprimo a nome di tutta la comunità vicinanza e cordoglio alla sua famiglia. Circa la situazione del contagio, una buona parte dei casi interessa interi nuclei familiari, quotidianamente registriamo guariti ma purtroppo i contagi non cessano quindi il numero degli attualmente positivi non scende. La situazione a San Cipriano sta diventando davvero pesante, ogni giorno dobbiamo fare i conti con tante richieste di assistenza e di informazioni, un eventuale peggioramento della situazione comprometterebbe anche questi piccoli servizi”. Situazione difficile anche a Gricignano d’Aversa, Casaluce e Sant’Arpino.