Autista scuolabus sorpreso con la droga Accompagna i bimbi a scuola e poi con il mezzo di lavoro si reca da uno spacciatore

Lo hanno fermato nel casertano, alla guida di uno scuolabus con la droga all'interno del mezzo di lavoro. Nei guai è finito un'autista di 39 anni. La sostanza stupefacente del tipo cocaina era stata acquistata al Parco Verde di Caivano. E' qui che l'uomo è stato intercettato dai militari durante un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Napoli. A bordo del mezzo nessun bambino, ma solo il conducente, che è stato ora denunciato per peculato d'uso, avendo utilizzato per scopi personali un veicolo della pubblica amministrazione e per la violazione della normativa anti contagio che vieta gli spostamenti tra province. Segnalato alla prefettura, invece, per la dose di droga.