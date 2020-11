"Ricoverata quando era ormai troppo tardi e muore" L'indignazione del sindaco di Parete Gino Pellegrino nel casertano

Muore una 62 anni di Parete a causa del covid-19 nel casertano ed è polemica. L'indignazione del sindaco Gino Pellegrino:

"In questi giorni ho condiviso con i familiari le tante preoccupazioni, le chiamate al 118 (dove non rispondevano mai), al team covid dell’Asl (che rispondevano una volta su dieci), l’impegno a trovare bombole di ossigeno.

Il calvario della donna:

"È stata ricoverata solo alcuni giorni fa, quando ormai era troppo tardi. Purtroppo sì lasciano le persone consumare a casa e poi le si ricovera. Quando c’è poco da fare. Eppure si era capito che è fondamentale il fattore tempo. Leggevamo nei post giornalieri del presidente della Regione le tante disponibilità di posti letto, ma stranamente - afferma sempre il sindaco - all’arrivo dell’ambulanza del 118 (sempre in ritardo) questi posti letto non erano mai disponibili. Speriamo si faccia qualcosa di concreto per migliorare l’assistenza sanitaria e la cura ospedaliera dei tanti ammalati perché non si può andare avanti così. Mi stringo al dolore dei familiari."