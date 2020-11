Covid: morti in aumento nel casertano Apprensione per le suore del monastero di Clausura a Pignataro

C'è un aumento vertiginoso dei decessi nel casertano a causa del Covid-19. Se ne contano 200 alla data del 20 novembre. Un aumento pari a 140 decessi in poco più di un mese.

Per quanto riguarda la curva del contagi, siamo ad una percentuale del 24,7% (5085 positivi su 20593 test effettuati).

Apprensione per alcune suore del monastero di clausura di Santa Croce a Pignataro risultate contagiate. L'annuncio sui social: «Le sorelle clarisse del monastero Santa Croce di Pignataro Maggiore informano che tra i tamponi effettuati ci sono state alcune positività. Le sorelle stanno bene, rispettano le norme del caso e vivono questo momento dii prova con spirito di fede in unione al loro pastore e a quanti sono colpiti dal virus e dai disagi di questo tempo difficile». Il convento situato in località San Pasquale attualmente è in isolamento.

Appello dei sindaci alla prevenzione: "Evitiamo assembramenti nei supermercati e contunuiamo ad indossare correttamente la mascherina in ogni ambiente.