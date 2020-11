Vento forte e danni nel casertano In tilt il centralino dei vigili del fuoco

Lamiere giù da un palazzo spinte dal forte vento. Paura a Caserta. E' successo nel popoloso rione Vanvitelli. Distrutto il paraprezza di un'auto parcheggiata lungo la strada. Danni anche sul tetto della caserma Amico. Un boato ha scosso i residenti. Sul posto i vigili del fuoco. Per fortuna non si registrano danni a persone. In via Macchiavelli, un palo della luce è crollato sulla carreggiata. Analogo episodio nella piazzetta di via Cappuccini. Ma è tutto il casertano interessato in queste ore dall'ondata di maltempo. Piogge e vento che stanno causando non poche difficoltà.