Precipita dal viadotto: muore operaio casertano La vittima è un 59enne di Orta di Atella

E' originario di Orta di Atella, in provincia di Caserta, l'operaio di 59 anni precipitato da un ponteggio alto otto metri sull'A1, all'altezza di Pian del Voglio, nel territorio di San Benedetto Val di Sambro.

La vittima, stava lavorando in un cantiere nell'area sottostante il viadotto Olmeta, ed è precipitato al suolo da un'impalcatura posizionata a ridosso di uno dei piloni. Sul posto con immediatezza 118, vigili del fuoco e polstrada ma ogni soccorso purtroppo si è rivelato inutile.

La Fillea Cgil di Bologna, in una nota ha così commentato attraverso il suo segretario Paolo Mancini la morte dell'operaio: "La sicurezza - afferma il sindacato - è una risorsa e non un lusso. Finché verrà considerata un costo, continueranno a presentarsi situazioni di pericolo e dovremo piangere, come è successo oggi, dei lavoratori che hanno perso la vita semplicemente perché stavano lavorando".