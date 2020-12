Abusava di due bimbe in casa: condannato Dovrà scontare la pena di 8 anni e sei mesi

La Quarta sezione della Corte d'Appello di Napoli, ha condannato un uomo di un comune della provincia di Caserta, accusato di abusi sessuali nei confronti delle figlie della compagna. Le piccole avevano all'epoca dei fatti 7 ed 8 anni. Accolte parzialmente le tesi dei difensori dell'imputato, con un lieve sconto sulla pena comminata in primo grado, 10 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, gli abusi sessuali sarebbero avvenuti mentre l'imputato si trovava da solo in casa in assenza della mamma delle piccole fuori per lavoro. Dovrà scontare la pena di 8 anni e sei mesi.