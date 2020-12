Colta da malore si schianta contro un tir e muore Tragedia nel casertano lungo la statale 7 bis

Week end tragico nel casertano. Una donna di 66 anni è morta a San Tammaro all'incrocio della statale 7 bis. Era alla guida della sua fiat punto, quando improvvisamente dopo essere stata colta da un malore si è schiantata contro la motrice di un tir che viaggiava sulla corsia opposta.

E' successo in via Carditello. Sul posto con immediatezza i sanitari del 118, ma per la sfortunata donna non c'è stato nulla da fare. La salma della malcapitata è stata trasportata presso l'istituto di medicina legale di Caserta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Illeso il conducente del mezzo pesante ancora sotto shock dopo l'accaduto. E' successo tutto in pochi secondi, non ha avuto il tempo di capire nulla. Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa e gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere per ricostruire la dinamica dell'accaduto.