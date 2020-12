Tragedia sui binari: uomo travolto e uccisso dal treno Forse si tratta di un immigrato. Ferma la circolazione ferroviaria

Tragedia sulla linea ferroviaria Napoli-Roma, via Formia, nei pressi della stazione ferroviaria di Falciano del Massico a Caserta, dove un uomo, probabilmente un immigrato, e' rimasto ucciso intorno alle 5.30 dal treno in corsa. L'investimento ha provocato forti problemi alla circolazione, con linea per Formia interrotta, treni in ritardo anche di 120 minuti e deviati sulla linea "via Cassino". Sul posto la Polfer sta eseguendo le indagini del caso. Ad avvisare i poliziotti il macchinista del treno.