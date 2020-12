Abusi edilizi e scarichi di liquami: due denunce nel casertano Operazione dei carabinieri forestali di Castel Volturno

Devono rispondere di abusi edilizi e gravi scarichi di liquami due persone sorprese ad esercitare l'illecità attività in un'azienda agricola. I fatti si sono verificati a Cancello ed Arnone.

L'operazione è stata condotta dai militari della stazione carabinieri forestale di Castel Volturno in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale per il mezzogiorno di Portici. Contestato il reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da effluenti zootecnici.

"L’azienda - riferiscono i militari - si è presentata in pessime condizioni ambientali e da un’attenta ricognizione dell’intera struttura si è rilevato la presenza di 2 lagoni adiacenti, interessanti una superficie in totale di 3300 metri quadrati circa, dei quali uno colmo di effluenti zootecnici con pericolo di tracimazione in quanto sprovvisto del fosso di guardia perimetrale e difformi dal titolo edilizio esibito, 1 lagone abusivo colmo di effluenti zootecnici interessante una superficie di circa 300 metri quadri privo di fosso di guardia perimetrale idoneo ad evitare l’eventuale tracimazione degli effluenti zootecnici; una concimaia in cemento armato abusiva della estensione in planimetria di circa 210 metri quadrati con presenza di letami tracimanti nel canale perimetrale dell’azienda."