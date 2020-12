Caserta, sorpreso a spacciare droga: arrestato Falchi in azione

Lo hanno sorpreso nei pressi della sua abitazione, in possesso di diverse dosi di hashish per un peso complessivo di 123 grammi. Nei guai è finito un giovane di Caserta. L'attività di controllo ha visto impegnati i falchi della polizia di stato. Dovrà ora rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad insospettire i poliziotti un curioso via vai di persone nei pressi della sua abitazione. Sequestrato oltre alla sostanza stupefacente anche un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante diviso in banconote di vario taglio. Alla fine è stato arrestato e condotto ai domiciliari.