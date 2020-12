Pistola in faccia: rapinati di auto e soldi a Natale Terrore per una coppia nel casertano

Rapina a mano armata nel casertano. Momenti di terrore per una coppia di Casaluce. I due, lui imprenditore, insieme alla moglie stavano facendo rientro a casa mezzora prima del coprifuoco. In una stradina di campagna, sono stati assaliti da una banda di malviventi, sbucata all'improvviso non molto distante dal cimitero. Erano almeno cinque persone a bordo di una Bmw. Gli hanno intimato di scendere, pistola in faccia per poi impossessarsi dell'auto e di tutto ciò che vi era all'interno, borse, soldi, documenti e regali di Natale. Sono stati loro stessi a dare l'allarme, allertando familiari e forze dell'ordine. Sul grave episodio sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri.