Sorpresi a giocare a carte in zona rossa dalle fiamme gialle Scoperta bisca clandestina di Natale nel casertano

Undici persone sono state sorprese dalla guardia di finanza a giocare a carte in piena zona rossa. E' successo nel casertano a Villa Literno. Una vera e propria bisca clandestina. Le persone si erano date appuntamento in un vecchio stabile disabitato, adibito a deposito. La loro azione non è passata inosservata, ma all'arrivo dei finanziari dopo una segnalazione, alcuni dei protagoinisti si sono dileguati. Indagini in corso.