Caserta, capodanno blindato: arresti, denunce e sequestri Maxi operazione dei carabinieri in tutta la provincia

I carabinieri della compagnia di Caserta, hanno arrestato in flagranza di reato di evasione, un 29enne sorpreso in strada senza giustificato motivo. Sempre nel capoluogo i militari hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal tribunale, un 38enne brasiliano residente a San Nicola La Strada, resosi irreperibile dal 20 ottobre 2020, dovendo lo stesso espiare la pena di 4 anni, un mese e 21 giorni di reclusione per i reati di "induzione e sfruttamento della prostituzione", commessi a Caserta dall'ottobre 2016 al settembre 2017.

Inoltre i militari dell'arma hanno denunciato una 49enne ed un 23enne che, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di artifizi pirotecnici di fattura artigianale del tipo "bomba carta" del peso complessivo di 6 chili circa di cui è vietata la detenzione. Il materiale è stato sottoposto a sequestro per campionatura e immediata distruzione.

Nel corso del servizio notturno, sono stati infine denunciati un 38enne di Caserta che nell'ambito di un controllo si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico ed un 27enne sempre del capoluogo sorpreso alla guida in stato d'ebbrezza.