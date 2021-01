Feriti e danni nel casertano per i botti di capodanno Si è sparato ovunque in barba ad ogni ordinanza

Ordinanze non rispettate anche nel casertano, dove si è sparato liberamente seppur in forma minore rispetto agli altri anni, ma comunque facendo registrare feriti e danni. Il bilancio è al momento di tre feriti al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Ma non tutti si sono fatti refertare negli ospedali come spesso accade in queste circostante. Dannegiate diverse auto di residenti ferme in strada. Nessuno delle persone ferite risulta essere grave.