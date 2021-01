Botti: già 100 segnalazioni di animali deceduti Lo denuncia il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli

“Con solo otto feriti refertati a Napoli e provincia ci troviamo di fronte a un record positivo mai registrato nella notte di Capodanno. Segno evidente che i selvaggi dei botti illegali sono finalmente in diminuzione, anche se resto sconcertato da quanto accaduto a Tuoro nel casertano con l’esplosione di una maxi bomba che ha causato feriti e danni.

A Trecase una falegnameria è andata in fumo mentre a Marano l’auto di un ex assessore ha preso fuoco. A Castellammare una casa va in fiamme e il proprietario rischia la vita per salvare dal fuoco il suo cane, mentre a Casalnuovo un incendio divampa in una abitazione dove, per fortuna, non c’erano persone perché in ristrutturazione. Sempre a Casalnuovo un petardo esplode all’esterno di un negozio causando diversi danni e tanto spavento tra i presenti. Episodio denunciato dalla titolare dell’esercizio commerciale.

Tanti i video di strade pubbliche bloccate da ignoti che hanno posizionato intere batterie di fuochi facendoli esplodere senza le minime precauzioni per loro stessi e per gli abitanti. All’uscita di Lufrano, tra Casoria e Volla, alcuni balordi si sono fermati sulla carreggiata per sparare fuochi proprio nei pressi dei tralicci dell’alta tensione. Tra le abitudini tribali che resistono ancora pericolosamente anche quella di gettare roba dalle finestre. Non solo piatti e bottiglie ma anche sedie e mobili lanciati senza nemmeno guardare se sotto il balcone ci sia qualcuno che passa. Dopo la conta dei feriti, che per fortuna è stata lieve, attendiamo adesso quella altrettanto dolorosa dei danni causati ai nostri amici animali che, come sempre, sono quelli che pagano un prezzo altissimo ogni Capodanno nell’indifferenza di molti che continuano a non rendersi conto dei danni che gli causano sparando fuochi illegali.

Sulla nostra pagina fb ci sono già arrivate oltre 100 segnalazioni di decessi di cani, gatti e uccelli a causa dei botti tra Napoli e provincia”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha realizzato un report sui danni provocati dai botti di fine anno dalle segnalazioni che sono arrivate sulla sua pagina fb.