Covid: il 2021 segna già 13 morti nel casertano Comincia decisamente male il nuovo anno

Il 2021 segna già 13 morti per Covid nel casertano. Comincia decisamente male il nuovo anno. 209 sono invece i contagi decisamente in aumento. Le ultime vittime residenti ad Alife, Aversa, Liberi, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Presenzano, San Nicola, Sessa Aurunca, Teano. Sul fronte guariti, sono 116 in totale.guariti. 4813 invece le persone positive al virus.

Gli ultimi contagi: Ailano (1), Alife (3), Arienzo (1), Aversa (6), Caiazzo (1), Calvi Risorta (2), Camigliano (1), Cancello ed Arnone (6), Capodrise (2), Capua (8), Carinaro (2), Carinola (1), Casal di Principe (10), Casapesenna (1), Caserta (16), Castel Volturno (1), Conca della Campania (2), Curti (2), Francolise (2), Frignano (1), Galluccio (8), Gioia Sannitica (1), Grazzanise (2), Macerata Campania (1), Maddaloni (15), Marcianise (6), Mondragone (12), Orta di Atella (4), Parete (3), Pastorano (1), Piedimonte Matese (7), Pietravairano (1), Prata Sannita (1), Presenzano (4), Recale (1), San Cipriano d'Aversa (1), San Felice a Cancello (10), San Marcellino (1), San Nicola la Strada (5), San Pietro Infine (1), San Prisco (2), San Tammaro (1), Santa Maria a Vico (2), Santa Maria Capua Vetere (5), Sant'Arpino (1), Sessa Aurunca (10), Sparanise (6), Teano (1), Teverola (8), Trentola Ducenta (5), Vairano Patenora (2), Valle di Maddaloni (1), Villa di Briano (1), Villa Literno (9), Vitulazio (1).