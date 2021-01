Due salvataggi rocamboleschi di inizio anno nel casertano Protagoniste due donne a Vairano Patenora e Capue, entrambe incappate in disavventure

Paura per un'anziana rimasta bloccata per circa un'ora in ascensore a causa di un guasto elettrico. E' successo a Vairano Patenora, alla frazione scalo, in provincia di Caserta. L'82enne era in compagnia dei suoi cani. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto tra non poche difficoltà a liberarla. E sempre i caschi rossi sono dovuti intervenire a Capua in soccorso ad una donna, scivolara in una scarpata di circa otto metri per recuperare alcuni indumenti personali volati via dal balcone a causa del forte vento. Anche in questo caso, recupero non facile e alquanto delicato. La malcapitata è stata poi affidata alle cure sanitarie del 118.