Tenta di rapinare un prete in sacrestia ma lui lo perdona Gesto disperato in chiesa a Maddaloni

E' entrato in chiesa, si è recato frettolosamente in sacrestia e taglierino in mano ha minacciato un sacerdote al fine di farsi consegnare pochi spiccioli. Un gesto disperato che fortunatamennte non ha avuto conseguenze gravi, grazie alla presenza in quel momento di alcuni volontari. E' accaduto a Maddaloni, nella parrocchia di Santa Margherita Vergine e Martire in via Fabio Massimo poco dopo la celebrazione della messa. Il prete con fermezza e coraggio ha cercato in qualche modo di interlocuire con il malintenzionato e alla fine è riuscito a farlo desistere. Sul posto si sono portati i carabinieri ai quali il parroco ha raccontato poi di essere riusciuto e mediare e a dialogare con l'uomo che ha ricevuto il suo perdono.