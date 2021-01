Sbalzato fuori dall'auto in corsa: paura sull'asse mediano Pauroso incidente stradale nel casertano

Un incidente che poteva avere conseguenze gravissime. E' vivo per miracolo un giocane marocchino sbalzato fuori dall'auto mentre viaggiava a bordo di una Citroen C3 lungo l'asse mediano nei pressi dell'uscita di Aversa. Il 40enne dopo aver perso il controllo, probabilmente a causa dell'asfalto reso assai viscido dalla pioggia si è ribaltato più volte, volando poi nella corsia opposta. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrerlo e trasportalo in ospedale al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Giugliano in Campania per stabilire la dinamica dell'incidente. Le condizioni dell'uomo, residente a Castel Volturno non sarebbero gravi, ma al momento la prognosi è riservata.