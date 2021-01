Sangue sulle strade, tragedia nel casertano: muore avvocato Terribile schianto sulla Variante tra Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere

E' di un morto e tre feriti gravi il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la famigerata Variante di collegamento tra Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. Un tratto da sempre ad altissimo rischio. E' qui, che per cause in corso di accertamento, tre vetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto. Si tratta di una una Hyundai I20, una Citroën C3 ed una Fiat Panda. Ad avere la peggio il conducente della fiat panda, un 59enne avvocato di San Prisco, finito purtroppo contro il guard-rail. Non c'è stato nulla da fare. Gli altri feriti estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, tra non poche difficoltà, sono stati trasportati d'urgenza presso il Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dove si trovano attualmente in prognosi riservata. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri.