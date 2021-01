Vita difficile a causa della pandemia: imprenditore si uccide Tragedia nel casertano, nulla da fare per un 59enne di Aversa

Sarebbe legato alle difficoltà che tanti imprenditori stanno vivendo a causa della pandemia, l'ultimo suicidio avvenuto in Campania, nel casertano. La vittima è un imprentitore, titolare di un'azienda. L'uomo è stato trovato privo di vita dal figlio impiccato ad una trave. La tragedia è avvenuta nell'area industriale tra Carinaro e Teverola. Il 59enne di Aversa, persona conosciuta e bel voluta da tutti per le sue eccezionali qualità umane sarebbe piombato nello sconforto in questo periodo di forte diffioltà economica, fino a maturare la triste decisione. Sul posto 118 e carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inuti.e