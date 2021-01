Rapinatore in gioielleria a soli 16 anni Coinvolto anche un minore nel grave episodio di Frignano

C'è anche un minore tra i componenti della banda, entrata in azione alla insieme ai due 2 arrestati di 42 e 30 anni a Frignano. Si tratta di un 16enne. Per lui la procura dei minori di Napoli ha disposto il collocamento in comunità. La misura è stata eseguita questa mattina dai carabinieri di Aversa insieme alle altre due ordinanze. Secondo le indagini il ragazzino, avrebbe partecipato anche lui alla violenta azione criminosa. Nella colluttazione erano rimasti feriti i titolari dell’attività commerciale dopo essersi opposti alla rapina.