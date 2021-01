Cadavere in mare a Ostia: è una badante di Castel Volturno La donna era scomparsa da circa un mese dal casertano

Viveva a Castel Volturno in una baracca la donna di 58 anni ritrovata cadavere a Ostia, alla foce dell'idroscalo. Lo ha accertato la Polizia scientifica attraverso le impronte digitali della vittima. Sul suo corpo nessun segno di violenza. Da 20 anni in Italia la 58enne lavorava come badante. Era stato il figlio a denunciare la misteriosa scomparsa lo scorso mese di dicembre. Da stabilire come abbia fatto il corpo della donna ad arrivare nelle acque laziali dalla Campania.