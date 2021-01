Violenta lite tra extracomunitari, uno finisce in ospedale Tragedia sfiorata nei pressi della stazione di Caserta

Ennesima lite tra extracomunitari nei pressi della stazione di Caserta. Uno dei due finisce in ospedale dopo essere stato pestato a sangue. Il grave episodio, che solo per un soffio non è finito in tragedia si è verificato in via Verdi. L'uomo rimasto ferito è stato trasportato d'urgenza presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto polizia municipale e carabinieri che hanno avviato le relative indagini.