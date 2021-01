Botti: muore in ospedale il 24enne ferito a Capodanno Aveva ammassato tantissimi petardi, ma l'esplosione lo aveva ferito gravemente

Dopo 8 giorni di ricovero in ospedale, non ce l'ha fatta il 24enne rimasto gravemente ferito in seguito alla forte esplosione causata da un botto a Capodanno a Caserta. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine il giovane, assieme ai due fratelli, avrebbe ammassato dei botti nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio innescando una forte deflagrazione. L'onda d'urto li avrebbe spazzati via ferendoli. Il 24 enne, che a quanto pare sarebbe stato il più vicino alla miccia, aveva riportato le ferite più gravi. Le sue condizioni erano apparse subito critiche e, dopo otto giorni, il suo cuore ha smesso di sbattere.