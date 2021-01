Intimidazioni al sindaco di Pomigliano. Solidarietà da Natale Il sindaco di Casal di Principe esprime vicinanza

Nei giorni scorsi il Sindaco di Pomigliano d'Arco, Gianluca Del Mastro, ha ricevuto presso la sede del Comune, una lettera intimidatoria anonima con la richiesta di dimettersi subito dalla carica e un proiettile. Il Primo Cittadino, eletto solo pochi mesi fa, nel denunciare l'episodio ha spiegato che non è la prima volta che accade.

“Esprimo a nome di Avviso Pubblico la più sentita solidarietà e vicinanza al Sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro e a tutta l’amministrazione comunale – ha dichiarato il Vicepresidente di Avviso Pubblico, Renato Natale, Sindaco di Casal di Principe –. Il comportamento assunto Primo Cittadino Del Mastro è da indicare come esempio positivo. Questi vili episodi non devono e non possono essere ignorati, ma vanno sempre denunciati con forza e chiarezza. Noi come Avviso Pubblico siamo al suo fianco ma è necessario che lo Stato e le Istituzioni tutte facciano sentire la loro vicinanza a chi è sul territorio, valorizzando il ruolo dei sindaci”.