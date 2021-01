Giù da quarto piano: lotta tra la vita e la morte Si prega nel casertano per le sorti di un giovane

Un volo terribile dal quarto piano di una palazzina e lo schianto al suolo. Lotta tra la vita e morte in ospedale un giovane di Capodrise. A fare la scoperta e a dare subito l'allarme è stata una donna, dopo aver notato a terra il corpo del ragazzo. Sono scattati subito i soccorsi e la corsa disperata in ospedale a Marcianise. La tragedia è avvenuta in via Luigi Cadorna a Capodrise. Il giovane era in una pozza di sangue quando sono arrivati i soccorritori. La polizia giunta sul posto sta cercando di ricostruire l'accaduto e di fare luce su questa triste vicenda.