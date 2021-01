Esce dal carcere il padre di Joseph Capriati Migliorano intanto le condizioni di salute del dj dopo l'accoltellamento

E' uscito dal carcere ed è agli arresti domiciliari in terra d'Abbruzzo Pietro Capriati, il 61enne, ex vice commissario della polizia penitenziaria accusato di aver accoltellato suo figlio, il noto dj Joseph Capriati di 33 anni. Il grave episodio è avvenuto nell'abitazione di Falciano del Massico (nella foto) in provincia di Caserta.

E' quanto ha deciso il gip Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Intanto migliorano le condizioni di salute del dj già sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico e attualmente ricoverato in prognosi riservata al Sant'Anna e San Sebastiano.