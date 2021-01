Dj Capriati: «Accoltellato da papà: lo perdono, prego per lui» «Chiedo rispetto per mio padre e la mia famiglia»

"Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui". Lo scrive il noto dj Joseph Capriati dall'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano dove e' ricoverato dalla notte di venerdi' scorso, quando suo padre lo accoltello' al petto al termine di una lite familiare. Pietro Capriati, padre del produttore e disc jockey, e' sottoposto al regime degli arresti domiciliari. "Chiedo solo una cosa se e' possibile, un po' di rispetto nei confronti di mio padre e della mia famiglia - scrive Capriati sulla sua pagina Facebook - poiche' ne' io ne' nessuno di voi ha il potere e il dovere di giudicare cio' che e' accaduto. I drammi familiari sono all'ordine del giorno, e soprattutto attenzione alla stampa". "Sono vivo, e grazie a Dio posso raccontarlo. Fino a stamattina - prosegue - non avevo nemmeno la forza di parlare, ma dicono i medici che il peggio e' passato ormai".