Fiamme in un sottotetto: paura a Caserta I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Fiamme in un sottotetto. Paura nel rione Santa Rosalia a Caserta. Una nube nera ha allarmato i residenti. E' successo ad ora di pranzo. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che con il loro intervento hanno evitato il peggio. Fortunatamente non si registrano feriti. La struttura interessata dall'incendio, dovuto a cause accidentali era adibita a deposito. La squadra dei vigili del fuoco di Caserta è intervenuta con l'ausilio di un'autoscala per le operazioni di spegnimento.