Settimana drammatica in Campania, 64 morti nel casertano Il Covid continua purtroppo a mietere vittime. Maddaloni e Mondragone le aree più a rischio

Maddaloni e Mondragone sono le realtà più a rischio in Campania, pesantemente colpite dal Covid-19. Nel primo caso ci sono ancora 249 pazienti positivi al Covid, mentre nella città del litorale domitio 207. Segue Caserta con 188 positivi e Marcianise tra i comuni più colpiti con 180. Ma sono i decessi ancora una volta a preoccupare. Ben 64 in quest'ultima settimana, non ancora finita. La media di nove morti al giorno. 554 in totale le vittime dall'inzio della pandemia. Sul fronte dei contagi nell'ultima settimana se ne contano 1.014. Mentre 1616 sono i guariti sempre nell'arco degli ultimi sette giorni.